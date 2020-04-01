Campanharo evde hız kesmiyor
6 saat önce
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, karantina günlerinde antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanlarda Campanharo'nun en büyük yardımcısı eşi oldu.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısına uyan ve gününün büyük bir bölümünü ailesiyle birlikte geçiren Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, antrenmanlarına da devam ediyor. Evin salonunda eşi Barbara'nın yardımı ile antrenman yapan Campanharo, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz