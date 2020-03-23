Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor - Son Dakika Spor

Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

6 saat önce

- Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.

- Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

KAYSERİ - Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.

Hes Kablo Kayserispor'un 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte geçiriyor. İyi bir aile babası olarak tanınan Campanharo, evde geçirdiği zamanın bir bölümünü de takipçileri ile paylaşıyor. Campanharo, oğlu August ile birlikte oynadığı konsol oyununun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. August, konsol oyununda Kayserispor'u seçerek babasına gol attırdı. Gustavo Campanharo da bu anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:39 Kaynak: İHA

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