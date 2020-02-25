Campanharo'nun Kapadokya Keyfi - Son Dakika
Son Dakika Spor Campanharo'nun Kapadokya Keyfi - Son Dakika Spor

Campanharo'nun Kapadokya Keyfi

10 dakika önce

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.

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Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.


Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'yı gezdi. Eşi ve oğlu ile birlikte doğa harikası peri bacalarının bulunduğu bölgeyi dolaşan Campanharo bol bol fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
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