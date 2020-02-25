Campanharo'nun Kapadokya Keyfi
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Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Hes Kablo Kayserispor'un orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte Kapadokya'yı gezdi.
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Kapadokya'yı gezdi. Eşi ve oğlu ile birlikte doğa harikası peri bacalarının bulunduğu bölgeyi dolaşan Campanharo bol bol fotoğraf çektirdi. - KAYSERİ
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