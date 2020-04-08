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Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
6 saat önce
HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
HES Kablo Kayserisporlu futbolcu Gustavo Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Korona virüs nedeniyle gününü ailesiyle evde geçiren ve sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan HES Kablo Kayserispor'un başarılı Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Sağlık Günü nedeniyle paylaşımda bulundu.
HES Kablo Kayserispor'un paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Gustavo Campanharo, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:19 Kaynak: İHA
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