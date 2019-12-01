Son Dakika Haberleri: Campi: Bir puan kötü sonuç değil
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Campi: Bir puan kötü sonuç değil

6 saat önce

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Campi: Bir puan kötü sonuç değil, System.String[]

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Gaston Campi 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Campi, "Maçın genelinde iki takım da ilk yarıda kapalı oynadı. İki takım da bir birine fırsat tanımadı. İkinci yarı kazanmak istedik ve golü de bulduk. Farkı da artırabileceğimiz pozisyonlar da bulduk. Şansları iyi değerlendiremedik. Şans faktörü rakibin yanındaydı. Topu uzaklaştırmak istedik ama uzaklaştıramadık ve rakibin önüne düştü. Genele baktığımızda 1 puan bizi mutlu etmiyor ama kötü bir sonuç değil" dedi.

Galatasaray, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:50 
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