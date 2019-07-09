Son Dakika Haberleri: Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi
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Çamur banyosuna yabancı turist ilgisi

1 saat önce

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki çamur banyoları, turistlerden büyük ilgi görüyor.

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MUĞLA'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki çamur banyoları, turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika bekleyen turistler, duşlarda durulanıyor.
Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve Caretta Caretta'larıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, 1990'lı yıllarda Dustin Hoffman ve Sting'in de girdikleri çamur banyolarını ihmal etmiyor. Klorür, sodyum, hidrojen sülfür, florür ve radyoaktif radon gazı içeren 39 derece sıcaklıktaki kükürtlü sularla oluşturulan çamur banyolarının, romatizma, siyatik, kireçlenme, cilt hastalıkları, mantar, mayasıl, kaşıntı, kadın hastalıkları, damar sertliği, tansiyon, böbrek taşı gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Çamur banyosu, bu yıl özellikle İngiliz ve Rus turistlerden büyük ilgi görüyor. Çamuru vücutlarına sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika canlı heykel görünümünde duran turistler, duşlarda durulanıyor. Turistler, çamur banyosunun ardından ciltlerinde rahatlama olduğunu ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.
Ayrıca tatlı ve tuzlu su arasında bulunan, yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğunda, Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının bulunduğu İztuzu Plajı da en rağbet gören yerlerden. Bölgede yoğun bulunan, protein deposu mavi yengeç de tüketen turistler, kişi başı 20 TL olan tekne turlarında tarihi Kral Mezarları'nı da görebiliyor.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
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