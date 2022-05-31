Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar - Son Dakika
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Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar

31.05.2022 11:04
Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar

Hizan'ın Karbastı köyü ve mezralarının verimli topraklarında geleneksel yöntemlerle pirinç ekimi devam ediyor.

Hizan'ın Karbastı köyü ve mezralarının verimli topraklarında geleneksel yöntemlerle pirinç ekimi devam ediyor.

Yüksek rakımlı dağların dik yamaçlarındaki yerleşim yerlerinde her yıl mayıs ayında büyük emek harcanarak imece usulüyle çeltik ekiliyor.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avlak mezrasındaki çiftçiler, köyün eski adını taşıyan iri taneli "Kursunç" pirincini üretiyor.

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, dizlerine kadar battıkları çamur havuzların içini su doldurarak çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.

"Üretimimizin ilimize katma değeri 10 milyon lira civarındadır"

Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olan Bitlis'te her türlü bağ ve bahçe ürünü yetiştirildiğini söyledi.

Bitlis'e has katma değeri olan ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Örneğin ilimizde yaklaşık 150-200 yıldan beri çeltik üretiliyor. Nadide bir üretim çeşidimizdir. İlimizin güney köyleri ile Hizan'ın Karbastı köyü ve bağlı 6 mezrasında çeltik tarımı yapılıyor. Yaklaşık 150 hanenin bulunduğu Karbastı köyü ve 6 mezrasında bin dekardan fazla alanda çeltik üretimimiz mevcuttur. Kullandığımız tohumlar 200 yıllık ata tohumlarıdır. Üretilen çeltikleri köydeki eski taş değirmende öğüterek piyasaya arz etmekteyiz. Dekarda yaklaşık 350-400 kilogram verimimiz mevcut. 2021'de Karbastı köyü ve mezralarında 350 ile 400 ton arasında çeltik elde ettik. Üretimimizin tamamının ilimize katma değeri 10 milyon lira civarındadır."

Avlak mezrasında pirinç eken 65 yaşındaki Abdulmecit Üge ise "Kursunç" pirincinin çok lezzetli olduğunu ve talep gördüğünü dile getirerek, "Dedelerimizden bu yana pirinç ekiyoruz. Pirinçle gelir elde edilir ancak arazi az olduğu için fazla ekemiyoruz. Pirinç ekmenin zorlukları var. Pirincimiz çok lezzetli ve diğer pirinçlerden daha iyidir. Ekimi zor, çamurla uğraşıyorsunuz. 50 yıldır pirinç ektiğimizi hatırlıyorum ama bizden önce de ekiliyordu. Fazla ekenler pirinçleri satıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bitlis, Pirinç, Mayıs, su, Güncel, Son Dakika

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