Çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı - Son Dakika

Çamur havuzuna düşen kurt kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesi Bölükyayla beldesinde petrol sondaj alanında bulunan çamur havuzuna düşen kurt ekipler tarafından kurtarıldı.

Türkiye Petrolleri Bogazkaya bölgesinde bulunan sondaj kuyularının bulunduğu Mutpit (çamur) havuzuna kurt düştü. Etrafı tel örgüyle çevrili 500 metrekarelik çamur havuzunun yüzeyinde bulunan su geçirmez naylonda biriken su içmek için havuza giren kurt bir daha çıkamadı.

Türkiye Petrolleri çalışanları kurdun saldırma ihtimali nedeniyle havuzdan çıkartma girişiminde bulunmadı. Bunun üzerine Bölükyayla Belediyesi ekiplerine bilgi verildi.

Belediye ekipleri kaygan zemin nedeniyle havuza halattan tutunarak indi. İki görevli ilk olarak su içerisindeki kurdun başına ip geçirerek ağzını bağladı. Daha sonra kurt havuzun dışına çıkartıldı.

Kurdun ağzını bağlayan ip çözülerek doğaya bırakıldı.