Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri, çamura şekil vererek rölyef çalışması yapılıyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri, çamura şekil vererek rölyef çalışması yapılıyor.



Hatay Büyük Şehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün katkılarıyla temin edilen 5 ton çamur öğrencilerin elinde hayat buluyor.



Heykeltıraşları aratmayan öğrencilerin, öğretmenlerinin öncülüğünde yaptığı tarihi karakterleri anlatan rölyefin okulun duvarına asılması planlanıyor.



Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim bölümü öğrencileriyle çamurdan farklı eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.



Nuraydın, öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi kazanması ve tarihi kahramanları anmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Tarihe ışık tutan karakterleri çalıştıklarını vurgulayan Nuraydın, "4 aydır üzerinde çalıştığımız rölyef çalışmalarımız var. Temin ettiğimiz 5 ton çamurla 3,5 metre uzunluğunda 3 farklı figürde eser yapıyoruz." dedi.



Öğrencilerden Yıldıray Dağlı da uzun zamandır rölyeflerin yapımında çalıştığını, projede yer aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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