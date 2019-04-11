Son Dakika Haberleri: Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor

Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri, çamura şekil vererek rölyef çalışması yapılıyor.

Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri, çamura şekil vererek rölyef çalışması yapılıyor.

Hatay Büyük Şehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün katkılarıyla temin edilen 5 ton çamur öğrencilerin elinde hayat buluyor.

Heykeltıraşları aratmayan öğrencilerin, öğretmenlerinin öncülüğünde yaptığı tarihi karakterleri anlatan rölyefin okulun duvarına asılması planlanıyor.

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim bölümü öğrencileriyle çamurdan farklı eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Nuraydın, öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi kazanması ve tarihi kahramanları anmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Tarihe ışık tutan karakterleri çalıştıklarını vurgulayan Nuraydın, "4 aydır üzerinde çalıştığımız rölyef çalışmalarımız var. Temin ettiğimiz 5 ton çamurla 3,5 metre uzunluğunda 3 farklı figürde eser yapıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Yıldıray Dağlı da uzun zamandır rölyeflerin yapımında çalıştığını, projede yer aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: AA
Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesi İsteyeceğiz Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı Ticaret Borsalarında 277 Bin Ton Fındık İşlem Gördü Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]