Çamur Öğrencilerin Ellerinde Hayat Buluyor

- Öğrencilerden çamurla figür yapım aşamalarından görüntüler Resim öğretmeni Kenan Nuraydın ile röportaj Öğrencilerden Yıldıray Dağlı ile röportaj Çamur öğrencilerin ellerinde hayat buluyor Hatay'da resim bölümü öğrencileri, çamurdan yaptıkları birbirinden değişik figürlerle...

- Öğrencilerden çamurla figür yapım aşamalarından görüntüler

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın ile röportaj

Öğrencilerden Yıldıray Dağlı ile röportaj Çamur öğrencilerin ellerinde hayat buluyor

Hatay'da resim bölümü öğrencileri, çamurdan yaptıkları birbirinden değişik figürlerle heykeltıraşları aratmıyor

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın:

"Temin ettiğimiz 5 ton çamurla 3,5 metre uzunluğunda, 3 farklı figürde eser yapıyoruz"

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim bölümü öğrencileri, çamura şekil vererek rölyef çalışması yapılıyor.



Hatay Büyük Şehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün katkılarıyla temin edilen 5 ton çamur öğrencilerin elinde hayat buluyor.



Heykeltıraşları aratmayan öğrencilerin, öğretmenlerinin öncülüğünde yaptığı tarihi karakterleri anlatan rölyefin okulun duvarına asılması planlanıyor.



Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim bölümü öğrencileriyle çamurdan farklı eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.



Nuraydın, öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi kazanması ve tarihi kahramanları anmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Tarihe ışık tutan karakterleri çalıştıklarını vurgulayan Nuraydın, "4 aydır üzerinde çalıştığımız rölyef çalışmalarımız var. Temin ettiğimiz 5 ton çamurla 3,5 metre uzunluğunda 3 farklı figürde eser yapıyoruz." dedi.



Öğrencilerden Yıldıray Dağlı da uzun zamandır rölyeflerin yapımında çalıştığını, projede yer aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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