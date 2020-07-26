Çamura batan leyleği kurtarıp, hortumdan akan suyla yıkadılar - Son Dakika

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde çamura saplanan yavru leyleği kurtaran Tercan Gülşin, suyla yıkadıktan sonra hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Karakoyunlu ilçesinde ekmek almaya çıkan Tercan Gülşin (30), dere kenarında çamura batmış leylek yavrusu gördü. Leyleği kurtaran Gülçin, arkadaşının tuttuğu hortumdan akan suyla onu yıkadı. Vücudundaki çamurları temizleyen Gülşin ve arkadaşı bir süre güneşte kurumasını bekledikten sonra yavru leyleği yeniden doğal hayatına bıraktı.Tercan Gülşin, "Sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çamura battığını gördüğüm leyleği önce bulunduğu yerden kurtardım. Leylek Iğdır'ımızın simgesidir. Hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi olamaz" dedi.