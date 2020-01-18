Çamura batan şahsın yardım çığlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çamura batan şahsın yardım çığlığı - Son Dakika

Çamura batan şahsın yardım çığlığı

17 dakika önce

Arnavutköy'de demir toplamak için bataklık alana giren bir vatandaş çamura battı.

Arnavutköy'de demir toplamak için bataklık alana giren bir vatandaş çamura battı. Çamura batan vatandaşın yardım çığlığı başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonrası vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde bulunan İstaç Hafriyat Atıkları Müdürlüğü sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde kapalı olan tesise giren ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs hafriyat alanında demir hurdaları toplamaya başladı. Bir süre sonra çamura saplanan vatandaş yardım çığlıkları atmaya başladı. Çamurda çırpınarak yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu çamura saplanan vatandaş çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARDIM ÇIĞLIKLARI KAMERADA

Hurda toplamak için girdiği çamura saplanarak kurtarılmayı bekleyen vatandaşın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamura saplanan vatandaşın yardım çığlığı attığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Çamura batan şahsın yardım çığlığı

Arnavutköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
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