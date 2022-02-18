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Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi - Son Dakika

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

18.02.2022 16:58

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğaz'ı havadan görüntülendi.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi
Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

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İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi - Son Dakika


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