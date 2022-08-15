Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

15.08.2022 15:31

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle Boğaz çamura bulandı.

Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle Boğaz çamura bulandı. Maviden çamur rengine bürünen boğaz cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da şiddetli yağış etkisini sürdürürken boğazın rengi çamura döndü. Kent hayatını olumsuz etkileyen şiddetli yağış bir çok ilçede etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından boğaz suları oluşan sellerin ardından adeta çamura büründü. Maviden çamur rengine bürünen Boğaz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden aracıyla geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın aracıyla sel suları içerisinde yoluna devam ettiği, köprüden geçtiği esnada ise boğazın çamurla kaplandığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çamura bulanan İstanbul Boğazı böyle görüntülendi - Son Dakika

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