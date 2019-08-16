Son Dakika Haberleri: Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

27 dakika önce

Van'ın Gevaş ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]
Van'ın Gevaş ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gevaş ilçesinde meydana geldi. Hayvanlarını otlamak için araziye çıkaran vatandaşın ineği, Gevaş Belediyesi'nin arıtma tesislerinin yanında oluşan çamura saplandı. Hayvan sahibi ineğini çamurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığına bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, çamura saplanan ineği yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu saplandığı çamurdan çıkartarak sahibine teslim etti. - VAN
İtfaiye, Gevaş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı
Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çamura saplan inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]