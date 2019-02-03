Son Dakika Haberleri: Çamura Saplanan Araçtaki 4 Vatandaşı Akut Kurtardı

Çamura Saplanan Araçtaki 4 Vatandaşı Akut Kurtardı

37 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

Çamura Saplanan Araçtaki 4 Vatandaşı Akut Kurtardı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa'dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti. Bir süre sonra gezi ekibinin aracı çamura saplandı. Ormanda mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 5 saat ormanda mahsur kalan şahısları AKUT Bozüyük ve jandarma ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonla kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili AKUT'tan yapılan açıklamada, "AKUT Bozüyük ekibimiz, Kozpınar köyü ormanlık alanda mahsur kalan 4 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtarmış ve güvenli alana nakletmiştir" denildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:08 Kaynak: İHA

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