Çamura Saplanan Araçtaki 4 Vatandaşı Akut Kurtardı
37 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde araçlarının ormanlık alanda çamura saplanması neticesinde mahsur kalan 4 kişinin imdadına AKUT ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa
'dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti. Bir süre sonra gezi ekibinin aracı çamura saplandı. Ormanda mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 5 saat ormanda mahsur kalan şahısları AKUT Bozüyük ve jandarma ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonla kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan konuyla ilgili AKUT'tan yapılan açıklamada, "AKUT Bozüyük ekibimiz, Kozpınar köyü ormanlık alanda mahsur kalan 4 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtarmış ve güvenli alana nakletmiştir" denildi. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:08 Kaynak: İHA
Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi