Çamura saplanan ineğe kurtarma operasyonu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itfaiye ekipleri, Bahçeşehir Yeşiltepe Mevki'inde otlarken balçığa saplanan ineği kurtarmak için operasyon düzenledi. İtafiye ekipleri tarafından saplandığı yerden vinç yardımı ile kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Bahçeşehir 2. Kısım Yeşiltepe Mevki'inde otlarken balçığa saplanan ineği gören vatandaşlar durumu, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye ekibi tarafından vince bağlanan inek, vinç yardımı ile yukarı çekildi. Ekipler tarafından karaya çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.

(İHA)