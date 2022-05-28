Çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde dere kenarında otlayan inek çamura saplandı. Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin halatla bağladığı inek iş makinesi yardımıyla çamurun içerisinden çıkarıldı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü'nde oturan Erkan Kütük'e ait inek, dere kenarında otladığı sırada çamura saplandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Halat bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla kaldırılarak çamurun içerisinden çıkarıldı. Herhangi bir yarası olmayan inek sahibine teslim edildi.