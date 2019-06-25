Son Dakika Haberleri: Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

31 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz'a bağlı Müsellim köyünde Kamil Aksu'ya ait inek girdiği tarlada çamura saplandı. Bacakları çamura gömülen ineği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, çamura saplanan ineği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.


- Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel
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