Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
31 dakika önce
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:37 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz'a bağlı Müsellim köyünde Kamil Aksu
'ya ait inek girdiği tarlada çamura saplandı. Bacakları çamura gömülen ineği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, çamura saplanan ineği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu iş makinesiyle kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.
- Kırklareli
Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz
Son dakika! ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Tuğçe Kazaz'dan seçim sonrası dikkat çeken mesaj