Son Dakika Haberleri: Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

6 saat önce

SİVAS'ta çamura saplanan inek, itfaiye erleri tarafından bağlanan iple çekilerek, kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

SİVAS'ta çamura saplanan inek, itfaiye erleri tarafından bağlanan iple çekilerek, kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kızılırmak kenarında otlayan bir inek, çamura saplandı. Vatandaşlar, ineği kendi imkanlarıyla çıkarmak istedi ancak başarılı olamadılar. İtfaiyeden yardım istendi. Sivas Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, ineği bağladıkları ip ile çekerek, saplandığı çamurdan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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