Çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Öte yandan İtfaiye ekipleri ineğin üşümemesi için de ateş yaktı.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, inekleri halatla kurtardı. İneğine kavuşan sahibi itfaiye erlerine teşekkür etti.

İneği sahibi kendi imkanları ile hayvanı kurtaramayınca Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar