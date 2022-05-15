Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

15.05.2022 09:11
Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı

VAN'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak, iş makinesiyle kurtarıldı.

VAN'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak, iş makinesiyle kurtarıldı.

Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde Fesih Özbelek'in otlatmaya çıkardığı inek, mahalle yakınındaki derede çamura saplandı. Kendi çabasıyla ineği çıkaramayan mahalleli itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği iş makinesiyle çekerek kurtardı. İneğini teslim alan Fesih Özbelek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı
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İtfaiye, Özalp, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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