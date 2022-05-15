VAN'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak, iş makinesiyle kurtarıldı.
Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde Fesih Özbelek'in otlatmaya çıkardığı inek, mahalle yakınındaki derede çamura saplandı. Kendi çabasıyla ineği çıkaramayan mahalleli itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, gövdesine halat bağladıkları ineği iş makinesiyle çekerek kurtardı. İneğini teslim alan Fesih Özbelek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çamura saplanan inek, iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika