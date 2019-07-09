Son Dakika Haberleri: Çamura saplanan inek kurtarıldı
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Çamura saplanan inek kurtarıldı

54 dakika önce

Adıyaman'da, çamura saplanarak bir daha çıkamayan inek, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahaleleri sonucu kurtarıldı.

Çamura saplanan inek kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
Adıyaman'da, çamura saplanarak bir daha çıkamayan inek, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahaleleri sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndire (Zey) Köyünde Ali Ekber Uzun'a, ait inek, köy yakınlarında bulunan çamurluk alana girerek burada mahsur kaldı. İneğinin mahsur kaldığını gören inek sahibi, durumu yakınlarına söyleyerek yardım istedi. Vatandaşların yardımları yetersiz kalınca bu defa durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yoğun uğraşlar sonucunda ineği saplandığı yerden çıkararak kurtardı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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