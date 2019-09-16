Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Kütahya'da bir derede çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnköy Mahallesi yakınında merada otlanan iki ineğin deredeki çamura saplandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye yönlendirilen Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, inekleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtararak sahibine teslim etti.