Son Dakika Haberleri: Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı
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Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

1 saat önce

Kütahya'da bir derede çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı, System.String[]

Kütahya'da bir derede çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnköy Mahallesi yakınında merada otlanan iki ineğin deredeki çamura saplandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bölgeye yönlendirilen Kütahya Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, inekleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kurtararak sahibine teslim etti.

İnköy Mahallesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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