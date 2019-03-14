Son Dakika Haberleri: Çamura Saplanan İtfaiye Aracını Bırakıp Yangına Koştular

Çamura Saplanan İtfaiye Aracını Bırakıp Yangına Koştular

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çamura Saplanan İtfaiye Aracını Bırakıp Yangına Koştular, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde kullanılmayan metruk haldeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etmek için tek katlı evin kilitli olan kapısını balyozla kırarak içeri girdi.


Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin iç kısmını tamamen saran alevleri söndürmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri, takviye ekip istedi.


Kısa süre içinde bölgeye gelen takviye ekibi taşıyan itfaiye aracı, yangın yerine 200 metre kala çamura saplandı.


Bir süre aracı çamurdan kurtarmaya çalışan ekipler, başarılı olamayınca aracı bulunduğu yerde bırakıp yangına müdahale eden arkadaşlarının yanına koştu.


Evin demir korkuluk takılı pencerelerini de taşla kıran ekipler, 2 saatlik bir çalışma sonunda yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında ev tamamen yandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:50 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Ağrı, Doğubeyazıt, İtfaiye, Güncel
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