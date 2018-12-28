Son Dakika Haberleri: Çamura Saplanan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Çamura Saplanan Köpeği İtfaiye Kurtardı

57 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, girdiği çamurda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamura Saplanan Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, girdiği çamurda mahsur kalan sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Yunuslar Mahallesi'nde bir sokak köpeği çamura saplandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri bölgeye gitti.

Saplandığı çamurda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendikten sonra salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:32 Kaynak: AA

Yunuslar, Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, Güncel
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