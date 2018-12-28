Çamura Saplanan Köpeğin İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti
20 dakika önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.
Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar
Mahallesinde bir sokak köpeği bu sabah saatlerinde çamura saplandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Burhaniye İtfaiyesi Gurup Amirliği Ekipleri bölgeye gitti. Saplandığı çamurda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendikten sonra tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:58 Kaynak: DHA
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