Son Dakika Haberleri: Çamura Saplanan Köpeğin İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti

Çamura Saplanan Köpeğin İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti

20 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Çamura Saplanan Köpeğin İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çamura saplanan sokak köpeğini itfaiye ekipleri kurtardı.

Burhaniye ilçesi kırsal Yunuslar Mahallesinde bir sokak köpeği bu sabah saatlerinde çamura saplandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Burhaniye İtfaiyesi Gurup Amirliği Ekipleri bölgeye gitti. Saplandığı çamurda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarılarak temizlendikten sonra tekrar doğal ortamı olan sokağa salındı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:58 Kaynak: DHA

Yunuslar, Burhaniye, Balıkesir, İtfaiye, Güncel
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