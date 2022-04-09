Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

09.04.2022 18:02
Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede çamura saplanan leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derede çamura saplanan leylek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler, leyleği mahsur kaldığı yerden kurtararak yıkadı, ardından tedavi edilmek üzere Ormanya'ya götürdü.

Vatandaşlar İzmit Kilis Deresi'nde bir leyleğin çamura saplandığını gördü. Durumu vatandaşların ihbar etmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekipler, leyleği mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından çamurdan kurtarılan leylek yine ekipler tarafından yıkanarak temizlendi. Tertemiz olan leylek, tedavi edilmek üzere doğal yaşam alanı Ormanya'ya götürüldü. - KOCAELİ

Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI PARMAĞI MAMA SANDALYESİNE SIKIŞAN HİFA ZEHRA'YI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement