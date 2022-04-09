ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI

09.04.2022 18:40

İZMİT'te bulunan sulak alanda göç yolu esnasında mola veren bir leylek dere yatağında çamura sıkıştı.

İZMİT'te bulunan sulak alanda göç yolu esnasında mola veren bir leylek dere yatağında çamura sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, leyleği kurtardı. Havaların ısınması ile birlikte göçmen kuşlar da, göç yolu esnasında mola vermek için İzmit sulak alanına gelmeye başladı. Sulak alana gelen leyleklerden biri, Kilez deresinin Marmara Denizi ile birleştiği noktada çamura saplanarak mahsur kaldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği file kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye merkezine getirilen leylek, üzerindeki çamur temizlendikten sonra tedavisi için Ormanya Doğal Yaşam Merkezi'ne götürüldü.

ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
500
Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika... Çamura saplanan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Son Dakika | Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli, İtfaiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: ÇAMURA SAPLANAN LEYLEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement