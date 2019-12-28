Çamura saplanan otomobili AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çamura saplanan otomobili AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Çamura saplanan otomobili AFAD ekipleri kurtardı

6 saat önce

Aksaray'da stabilize köy yolunda çamura saplanarak çıkamayan otomobil AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çamura saplanan otomobili AFAD ekipleri kurtardı, System.String[]

Aksaray'da stabilize köy yolunda çamura saplanarak çıkamayan otomobil AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Aksaray ile Konya'nın Karapınar ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Karapınar istikametine seyreden M.A. idaresindeki 06 AC 3723 plakalı otomobil, stabilize yolda çamura saplandı. Sol ön ve arka tekerlekleri çamura saplanan ve çıkamayan otomobilin sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otomobili çekerek bulunduğu yerden kurtardı. - AKSARAY

Aksaray, Konya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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