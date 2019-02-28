Son Dakika Haberleri: Çamura Saplanan Otomobili İtfaiye Ekibi Kurtardı

Çamura Saplanan Otomobili İtfaiye Ekibi Kurtardı

1 saat önce

Adıyaman'da yol kenarındaki tarlada çamura saplanan otomobili itfaiye ekipleri kurtardı.

Çamura Saplanan Otomobili İtfaiye Ekibi Kurtardı, System.String[]
Adıyaman'da yol kenarındaki tarlada çamura saplanan otomobili itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, TOKİ Yolu Esentepe Mahallesi Karadağ Ormanlık alanın önünde meydana geldi. Mehmet Teyik'in kullandığı 55 ABC 178 plakalı otomobili sürücüsü yol kenarına park etti. Sürücü otomobili daha sonra hareket ettirmek istedi ancak yağmur yağışından dolayı çamur olan yol kenarındaki tarladan çıkamadı.

Uzun uğraşlar veren sürücü çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kurtarma aracına bağlayarak kurtardı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:09 Kaynak: İHA

Karadağ, Esentepe Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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