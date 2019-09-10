Son Dakika Haberleri: Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı
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Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı

2 dakika önce

Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldıZimbabve (DHA) ? Zimbabve'de yavru bir fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün çabaladı.

Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı, System.String[]

Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra böyle kurtarıldı

Zimbabve (DHA) ? Zimbabve'de yavru bir fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün çabaladı. İhbar üzerine bölgeye giden bir vakfın gönüllüleri, anneyi bayılttıktan sonra yavru fili kurtardı.

Görüntüler, bölgede kaçak avlanan avcılara karşı mücadele eden bir vakfın gönüllülerince kaydedildi.

Annesi ile Kariba Gölü kıyısında gezen yavru bir fil, çamura saplandı. 2 gün boyunca yavrusunu bulunduğu durumdan kurtarmak için çabalayan anne fil sonunda bitkin düştü. Bir ihbar sonrası, vakfın gönüllüleri yavruyu kurtarmak için bölgeye intikal etti.

Annenin, yavrunun yanına kimseyi yanaştırmak istememesi sonrası ekipler anne fili bayıltmak zorunda kaldı. Anne filin bayılmasının ardından ekip, zorlu bir uğraşı sonrası yavru fili bulunduğu yerden kurtardı.

Ekiplerin ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra kendine gelen anne fil, yavrusunu da alarak ormanın içine girdi.

Anne, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:41 Kaynak: DHA
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