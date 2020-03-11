Çamurdan gelen enerjiyle 3,3 milyon lira tasarruf edildi - Son Dakika
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Çamurdan gelen enerjiyle 3,3 milyon lira tasarruf edildi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait tesiste geçen yıl arıtılan atık sulardan artakalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,3 milyon lira değerinde elektrik üretildi.

Çamurdan gelen enerjiyle 3,3 milyon lira tasarruf edildi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) ait tesiste geçen yıl arıtılan atık sulardan artakalan çamurun çürütülmesiyle elde edilen 2,5 milyon metreküp biyogazdan 3,3 milyon lira değerinde elektrik üretildi.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, AA muhabirine, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığının 14 arıtma tesisi ile faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu tesislerden en büyüğü olan Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2004 yılından beri işletildiğini hatırlatan Özdemir, tesiste 30 kişilik ekibin 3 vardiya çalıştığını vurguladı.

Geçen yıl 60 milyon metreküp atık su arıttıklarını dile getiren Özgür Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu su arıtılırken 2,5 milyon metreküp biyogaz elde ettik. Bunu da yakıta çevirdikten sonra yaklaşık 4,7 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ürettik. Bunun parasal karşılığı 3,3 milyon liraya geliyor. Burada 'digester' denilen bir yöntem var. Atık suyu tesisimizde ayrıştırıyoruz. 20 günlük bir bekletme süresi sonunda elde edilen çamuru metan gazına dönüştürüyoruz. Tesisimizin elektrik giderinin yüzde 30'unu karşılayabildiğimiz bir sistem. Metan gazını yakarak elektrik elde ediyoruz. Bu sayede tesisimizi ısıtıp, sıcak su da elde ediyoruz."

Özdemir, yatırımlarının devam edeceğini dile getirerek, tesiste şehrin atık suyunun yüzde 95'inin arıtılabildiğini ifade etti.

Tesisten çıkan çamurdan ayrıca gübre yapıldığına dikkati çeken Özdemir, toprağın ıslah edileceği alanlarda bu gübrenin rahatlıkla kullanılabildiğini de kaydetti.

Özgür Özdemir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:03 Kaynak: AA
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