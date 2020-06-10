Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Çamurdan gelen lezzet...Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı oldu

HATAY - Hatay'da sade, biberli, çökelekli ve zahterli tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu.

Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 53 yaşındaki 3 çocuk annesi Hanife Şahan, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor

5 yıldır tandır ekmeği yapan Hanife Şahan, "Ailem ile birlikte çalışıyorum geçimimizi tandırdan çıkarıyoruz.

Gözlemeyi ıspanaklı ve peynirli yapıyorum. Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Her şey doğal" dedi.

Kızlarının kendisine yardım ettiğini söyleyen Şahan, bu işi yaparken çok zevk aldığını söyledi.

Kızı Döne Şahan ise, "Ailecek burada çalışıyoruz bende okuduğum için ara tatilinde aileme yardımcı oluyorum" diye konuştu.