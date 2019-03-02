Çamurlu Akan İçme Suyu Şebekesi Onarıldı
1 saat önce
Hakkari'de çamurlu suyun karıştığı içme suyu şebekesi belediye ekipleri tarafından onarıldı.
Hakkari
'de çamurlu suyun karıştığı içme suyu şebekesi belediye ekipleri tarafından onarıldı.
Hakkari'de meydana gelen yağışlardan dolayı meydana gelen toprak kaymasında dolayı altyapının zarar görmesi üzerine içme suyu şebekelerinde arıza meydana geldi. Hakkari Belediyesi ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı. Çamurlu suyun karıştığı Hüseyin Çallı Cami yanı şebekesi de belediye ekipleri tarafından kısa sürede onarıldı. Hakkari belediyesi ekipleri dondurucu soğuk havaya rağmen meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyorlar. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
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