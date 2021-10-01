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Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı - Son Dakika

Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı

01.10.2021 15:55
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu. Hastaneye gitmemek için ısrar eden Melek E., belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı. İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parkta yerde yatan Melek, fıskiye ile temizlendi

FISKİYE İLE YIKANDI

Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti. Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı. Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı. Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı.

Parkta yerde yatan Melek, fıskiye ile temizlendi
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı

112 Acil, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı - Son Dakika
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