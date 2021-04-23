Çamurlu yağışın izleri 5 gündür silinemedi - Son Dakika

Çamurlu yağışın izleri 5 gündür silinemedi

-Çamurlu yağışın ardından yıkamacılarda kuyruk devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de Kuzey Afrika kökenli toz taşınımı nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu etkili olan çamurlu yağışın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen oto yıkamacılarda kuyruklar devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Afrika Kökenli toz taşınımı uyarısının ardından ülke genelinde ve Denizli'de hafta sonu çamurlu yağış etkili olmuştu. Sabah aracının başına gelen sürücüler otomobillerinin çamura büründüğünü görünce hayrete düşerken, üzerinden 5 gün geçmesine rağmen oto yıkamacılarda kuyruk oluşturdu. Oto yıkamacılar yağışla birlikte çamurun asit görevi görerek araçlara zarar verebileceğini vurguladı. Araç sahipleri bu yoğunluğun biraz daha sürebileceğini ifade ederken, çamurlu yağışla birlikte araçlarının daha da temiz olduğunu belirttiler. Oto yıkamada sahibi Mustafa Yılmaz, 5 gün geçmesine rağmen yoğunluğun olduğunu ve önümüzdeki haftada bunun sürebileceğini belirterek, "Denizli'de iklim değişiklikleri nedeniyle çamur yağışı oldu. Oto yıkamacılarda bununla ilgili yoğunluk var. Biz elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bu yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Çamur yağışı hafta sonu gerçekleşti. 5'inci gününde olmamıza rağmen hala yoğunluğumuz var. Muhtemelen önümüzdeki haftada bu yoğunluk devam edecek. Çamur yağışı asitli bir yağış, araçlara zarar verebiliyor. Bu nedenle sürücülerin en kısa sürede araçlarını yıkamalarını öneriyoruz" dedi.

"Pandemi nedeniyle de araçlarımızı düzenli yıkatmalıyız"

Araçlarının düzenli olarak yıkatmaları gerektiğini ve yağışta araçlarının çok kirlendiğini belirten otomobil sahibi Hasan Kaymaz, "hafta sonu resmen çamur yağdı. Arabalar kirleniyor, ister istemez görüntü kirliliği oluyor. Bu yüzden araçlarımızı iç dış yıkatıyoruz. Malum pandemi nedeniyle de araçlarımızı düzenli yıkatmalıyız. Burası da çok güzel iş yapıyor, gelen müşteriye iyi davranıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Koyu renkli araçlarda çamur daha da belli oluyor"

Yağışta sonra araçlarıyla gezmenin iyi olmadığını ve çok dikkat çektiğini ifade eden Mustafa Adam, "Yağmurla birlikte çamur yağışı oldu. Maalesef araçlarımızda bu yağıştan etkilendi. Bizde aracımızı yıkatmaya geldik. Mevsimsel olarak bu aylarda normal olarak çamur yağışı oluyor. Araç çamur içerisinde iken gezmek iyi olmuyor. Özellikle koyu renkli araçlarda çamur daha da belli oluyor onları yıkatmamız gerekiyor. Çamurlu çok hoş olmuyor" diye konuştu.