Çamurlu yola halılı önlem - Son Dakika

Çamurlu yola halılı önlem

ORDU Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, halı sererek önlem aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha öne kentin en işlek caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma kapsamda caddeye daha önce döşenen parke taşlar söküldü. Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler üstyapı çalışmalarına geçti. Bölgede havanın yağışlı olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, yoldan geçen vatandaşlar da oluşan çamur nedeniyle zor anlar yaşıyor. Caddede, yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yayaların yaşadığı zorlukları önlemek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir yönteme başvurdu. Belediye, alt yapı çalışmaları süren caddede, yağış nedeniyle vatandaşların yürürken üstlerini kirletmemesi için çamurlu yola, kullanılmayan spor sahalarından sökülen halıları serip, önlem aldı.

'HALKIMIZIN AYAĞINA HALI SERİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, çalışmalarının hayata geçirilinceye kadar vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına, halıları caddeye serdiklerini belirterek "Burada Büyükşehir Belediyemiz alt yapı çalışması yaptı. Caddede zemin ve cephe iyileştirme çalışması da yapılacak ancak bunların başlaması için bir süreç var ve mevsimin de çalışmalara elverişli olması gerekiyor. Bu süreçte su ve çamurdan hem vatandaşlar hem de esnaflar mağduriyet yaşıyordu. Halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. Deyim yerindeyse halkımızın ayağına halı seriyoruz. Burası için farklı yöntemler de kullanabilirdik ancak bunlar da kesin çözümler olmayacaktı. Ordu halkı bizim için değerli ve kıymetli? diye konuştu.