Son Dakika Haberleri: Can: "27 Mayıs Darbesi demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet"

Can: "27 Mayıs Darbesi demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet"

2 saat önce

AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı Mücahit Can, '27 Mayıs 1960 Darbesi'nin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Can:
AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı Mücahit Can, '27 Mayıs 1960 Darbesi'nin demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümünde basın açıklamasında bulundu. AK Parti Sinop İl Başkan Yardımcısı Mücahit Can yaptığı konuşmada, "Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliğini taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atılmıştır. Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak; demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Darbe döneminde yürütülen mahkemenin başkanı Salim Başol'un, 'Sizleri buraya tıkan irade böyle istiyor' sözleri, hukuksuz yargılamaların apaçık yaşandığı bu dönemler, tarihe kara bir sayfa olarak işlemiştir" dedi.

Açıklamasının devamında Can, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" diye konuştu. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:08 Kaynak: İHA
AK Parti, Sinop, Politika
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