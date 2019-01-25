Çan'a Çamur Yağdı
2 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine yağmurla birlikte çamur yağdı.
Çanakkale
'nin Çan ilçesine yağmurla birlikte çamur yağdı.
Çan'da yağmurla birlikte çamur yağdı. Vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan çamurları görünce hayrete düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını su ile yıkadılar. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:21 Kaynak: İHA
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