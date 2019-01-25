Son Dakika Haberleri: Çan'a Çamur Yağdı

Çan'a Çamur Yağdı

2 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine yağmurla birlikte çamur yağdı.

Çan'a Çamur Yağdı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine yağmurla birlikte çamur yağdı.

Çan'da yağmurla birlikte çamur yağdı. Vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan çamurları görünce hayrete düştü. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını su ile yıkadılar. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici

İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:40:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan'a Çamur Yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]