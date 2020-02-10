Can: "Aldığımız sonuçlar bizleri rahatsız ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Spor Can: 'Aldığımız sonuçlar bizleri rahatsız ediyor' - Son Dakika Spor

Can: "Aldığımız sonuçlar bizleri rahatsız ediyor"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, takımın ikinci yarıda aldığı sonuçlardan büyük rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

Can:

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, takımın ikinci yarıda aldığı sonuçlardan büyük rahatsızlık duyduklarını bildirdi.


Deplasmanda oynadıkları 1922 Konyaspor maçında mağlup olmalarının ardından camia olarak bunun büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Can şunları söyledi:


"1922 Konyaspor yenilgisiyle kümede kalma mücadelesi veren rakiplerimizle olan puan farkı 4'e indi. Takımımız 2. yarıdan itibaren büyük bir şansızlık, talihsizlik yaşamaktadır. İyi oynadığımız Sarıyer, Hekimoğlu Trabzon ve Samsunspor maçlarını kaybettik. Öne geçtiğimiz Hekimoğlu Trabzon ve Samsunspor maçlarından mağlup olarak ayrılmak zorunda kaldık. Şanlıurfaspor maçını sahamızda kazandık. Devrenin ilk 4 maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildik. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Diğer üç maçta aldığımız şansız ve talihsiz mağlubiyetler bizleri rahatsız ediyor."


1922 Konyaspor yenilgisinin ardından yönetim olarak acil toplanarak durum değerlendirmesi yaptıklarını vurgulayan Can, "Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Gümüşhanespor maçını mutlaka kazanmalıyız. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kredimizi tükettik. Gümüşhanespor maçını kazanarak hem rahat bir nefes almak hem de moral kazanmak istiyoruz. Bu maçla birlikte tehlikeli bölgeden uzaklaşmalıyız" şeklinde konuştu.


Hakan Canan Can, kötü bir takım olmadıklarını, kötü bir dönemden geçtiklerini de kaydederek, kulüp olarak büyük bir maddi sıkıntı yaşadıklarını, 4 aydır personelin, teknik ekip ve oyuncuların alacaklarını ödeyemediklerini sözlerine ekledi. - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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