Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Can Ataklı hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sunduğu programdaki ifadeleri incelendi. Başsavcılık, söz konusu ifadelerde hakaret içerikli sözlerin yer alması üzerine Ataklı hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Ataklı'nın söz konusu yayında, "Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan...17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be.." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Can Ataklı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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