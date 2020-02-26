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CAN ATAKLI'YA "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SORUŞTURMASI
6 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon kanalında sunduğu programdaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Can Ataklı hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.
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