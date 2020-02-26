CAN ATAKLI'YA "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SORUŞTURMASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CAN ATAKLI'YA 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET' SORUŞTURMASI - Son Dakika

CAN ATAKLI'YA "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" SORUŞTURMASI

6 saat önce

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHABir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

CAN ATAKLI'YA

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan savcılıkça soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon kanalında sunduğu programdaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Can Ataklı hakkında hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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