"Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyası - Son Dakika

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesi, "İki Devlet, Bir Millet" sloganıyla Kastamonu Şubesi'nin başlattığı "Can Azerbaycan'a Bir Mektubum Var" kampanyasına destek verdi.

Dernek başkanı Gazi Mustafa Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın adının bu kampanyada en önlerde olmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Şehrin protokolü, sanayici, iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim camiasından kampanyaya destek olmalarını isteyen Çolak, şu ifadeleri kullandı:

"Can gardaşımız Azerbaycan halkına manevi olarak destek vermek ve onlara karşı duyduğumuz kardeşlik duygularını bir kez daha dile getirmek için kıymetli üyelerimiz olan şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizin de bu kampanyaya büyük bir katılım sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. Hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitler için dost ve kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Çolak, 10 Aralık'a kadar "harpmalulusehit.sakarya.sb@hotmail.com" adresine gönderilen mektupların Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine takdim edileceğini bildirdi.