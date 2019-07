Can balkonda düşüp yaralandı, annesi 'Benim yüzümden oldu' diye ağladı

AKSARAY'da, annesi Elif Çatoğlu'nun (34) yıkadığı balkonda ayağı kayan Can Muhammed Çatoğlu'nun (9) üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle kolu kesildi. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu, "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Elif Çatoğlu, evin balkonunu yıkadığı sırada yanına gelen oğlu Can Muhammed Çatoğlu, ayağı kayıp yere düştü. Can Muhammed, üstüne düştüğü cam küllüğün kırılması nedeniyle, sağ kolunda kesi oluştu. Kanlar içinde kalan Can Muhammed, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oğluyla birlikte hastaneye gelen Elif Çatoğlu da "Annem benim yüzümden oldu" diyerek ağladı.

Yürümekte güçlük çeken Elif Çatoğlu, görevliler tarafından sedyeyle acil servise alınan oğlunun yanına götürüldü. Can Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Aksaray