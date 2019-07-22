Çan Bardakçılar menfez çalışmaları tamamlandı
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Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale'de ilk defa uygulaması yapılan Çan Bardakçılar betonarme kutu menfez çalışmaları tamamlandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale'de ilk defa uygulaması yapılan Çan Bardakçılar betonarme kutu menfez çalışmaları tamamlandı.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Çan Bardakçılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan açıklamada, "22 metre uzunluğunda ve '2 metre x 1 buçuk metre x 2 metre' ebadında betonarme kutu menfez imalatı tamamlanmıştır" denildi. - ÇANAKKALE
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