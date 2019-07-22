Son Dakika Haberleri: Çan Bardakçılar menfez çalışmaları tamamlandı
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Çan Bardakçılar menfez çalışmaları tamamlandı

30 dakika önce

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale'de ilk defa uygulaması yapılan Çan Bardakçılar betonarme kutu menfez çalışmaları tamamlandı.

Çan Bardakçılar menfez çalışmaları tamamlandı, System.String[]
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale'de ilk defa uygulaması yapılan Çan Bardakçılar betonarme kutu menfez çalışmaları tamamlandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Çan Bardakçılar'da yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan açıklamada, "22 metre uzunluğunda ve '2 metre x 1 buçuk metre x 2 metre' ebadında betonarme kutu menfez imalatı tamamlanmıştır" denildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
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