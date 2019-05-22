Can Bartu Anıldı
7 saat önce
Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 40. gününde dualarla anıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Türk sporunun ve Fenerbahçe
'nin efsane ismi Can Bartu
, vefatının 40. gününde dualarla anıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu'nun evinde okunan duaya Bartu ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç
, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Esra Nazlı Ercan ile Alper Pirşen katıldı.
İftar saatine kadar Can Bartu'nun ruhuna okunan duaların ardından iftar yapıldı.
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