Son Dakika Haberleri: Can Bartu Anıldı

Can Bartu Anıldı

7 saat önce

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 40. gününde dualarla anıldı.

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Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, vefatının 40. gününde dualarla anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu'nun evinde okunan duaya Bartu ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yöneticiler Mustafa Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Esra Nazlı Ercan ile Alper Pirşen katıldı.

İftar saatine kadar Can Bartu'nun ruhuna okunan duaların ardından iftar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Ali Koç, Fenerbahçe, Can Bartu, Spor
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