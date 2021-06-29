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Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi - Son Dakika

Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi

29.06.2021 20:31

Fenerbahçe, efsane futbolcu Can Bartu'nun heykelinin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan başkan Ali Koç, "Can Bartu örnek, asil, bey efendi, zeki ve büyük Fenerbahçeli bir insandır. Bu dünyadan geldi geçti ama kendine çok hayran insan bıraktı" ifadelerini kullandı. Mevcut kadrodaki futbolculara da göndermede bulunan Koç, "Buradan futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma, Sinyor Can Bartu tarafından sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi" dedi.

Fenerbahçe, 'Sinyor' lakaplı efsane futbolcusu Can Bartu'nun heykelinin açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Törende açıklamalarda bulunan Ali Koç, futbolculara göndermede bulundu.

"ONA HAYRANLIK DUYAN NESİLLER, ONUN ADINI TAŞIYAN NESİLLERE DÖNÜŞTÜ"

Sarı-lacivertli kulübün efsane isminin heykelinin açılışında, Can Bartu hakkında konuşan Ali Koç "Her ölüm erkendir ama bu sözler özellikle efsanemiz için daha da geçerlidir. Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Can Bartu'yu gençlere defalarca anlatmak onların zihinlerinde görmedikleri bir insanı yaşatmak özelliklerinin ne kadar ender olduğunu kafalarına kazımak bizlerin vazifesidir diye düşünüyorum. Vefatından önce bir planımız vardı; birkaç kere maça çağırmıştık olmamıştı. Bir derbi oynanacaktı orada plan yaptık. O da istemişti sorumluluk bizde demiştik ama maalesef beraber izleyememiştik. Maçtan bir gün önce cenaze töreni düzenlemek zorunda kaldık. Onun için ne yapabiliriz dedik ve efsanemizin heykelini yapmak üzere yönetim kurulu kararını aldık. Bu formayı taşımış ve taşıyacak binlerce sporcu çubukluya gönül vermiş milyonlarca taraftar sizi her zaman sevgi ve saygıyla anacaklardır" dedi.

Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi

"HER MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞUNDA BULUNMANIZI RİCA EDİYORUM"

Taraftarlara mesaj gönderen Ali Koç "Can ağabey, bir başka efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'in yanında... Maça gelen taraftarlarımıza sesleniyorum, buradan geçerken, her maç öncesi saygı duruşunda bulunmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi

"HER DAİM GURURLA TAŞINAN FORMA, CAN BARTU TARAFINDAN SİZLERE EMANET"

Futbolculara da mesaj gönderen Ali Koç "Buradan futbolcularımıza sesleniyorum. Her daim gururla taşınan forma, Sinyor Can Bartu tarafından sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. Sizlere de ufak mesajım olsun." dedi.

Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi

Fenerbahçe, Can Bartu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Bartu heykelinin açılışında Ali Koç'tan çarpıcı gönderme: Bu formanın hakkını verme zamanı geldi - Son Dakika Spor


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