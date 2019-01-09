Son Dakika Haberleri: Can Bebek Ambulansa İş Makinesiyle Yetiştirildi

Can Bebek Ambulansa İş Makinesiyle Yetiştirildi

53 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 aylık bebek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Can Bebek Ambulansa İş Makinesiyle Yetiştirildi, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3 aylık bebek, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

Erencik köyünde fenalaşan bebek Can Zurlu yol kar nedeniyle kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı köye ambulansın ulaşamaması üzerine Hizan Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Ekipler güçlükle ulaştıkları köyden Can bebeği alarak, iş makinesiyle belli bir noktaya kadar taşıyıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Can bebek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda Hizan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Erencik Köyü Muhtarı Ramazan Zurlu, bebek için seferber olan ekiplere teşekkür etti.

İş makinesi operatörü Sedat Uğuş ise kışın zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Bölgede yoğun kar ve fırtına var. Havale geçiren 3 aylık bebeği kurtarmak için yola düştük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Bitlis, Kar, Hizan, 3. Sayfa
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