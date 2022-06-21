Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

21.06.2022 12:35
Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ün yerine, meclisteki oylamayla başkan vekilliğine CHP'li Harun Arslan seçildi.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmada İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ün yerine, meclisteki oylamayla başkan vekilliğine CHP'li Harun Arslan seçildi.

Çan Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmanın selameti açısından 14 Haziran'da görevden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün yerine başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis Toplantısı'nı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da izledi.

Seçimde başkan vekilliği için 1'inci tur oylamada CHP'den Harun Arslan, AK Parti'den Burhan Yıldız, MHP'den Yılmaz Özen ve bağımsız olarak ise Alparslan Kürşat Çetin aday oldu. İlk tur oylamada CHP'nin adayı 9, AK Parti'nin adayı 4, MHP'nin adayı 1, bağımsız aday 1 oy aldı. Bu turda 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için 2'nci tura geçildi. Ancak 2'nci turda da sonuç aynı çıkınca 3'üncü tur oylamada başkan vekili belirlendi. 3'üncü tur oylamada 2 kişi başkan vekilliği adaylığından çekildi. Adaylardan Harun Arslan 9 oy, Burhan Yıldız ise 6 oy aldı. Bu sonuçla Çan Belediye Başkan Vekili seçilen Harun Arslan, teşekkür konuşması yaparak, görevden uzaklaştırılan Bülent Öz'ün soruşturması sona erene kadar görevi sürdüreceğini söyledi.

Soruşturma kapsamında Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.


YORUMLAR
500
AK Parti'li Karahocagil, CHP'li Tanrıkulu'nu Selçuk Bayraktar'a yönelik açıklamalarından dolayı kınadı AK Parti'li Karahocagil, CHP'li Tanrıkulu'nu Selçuk Bayraktar'a yönelik açıklamalarından dolayı kınadı CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu Yanıtı: 'Yargıtay Başsavcılığı Yasanın Vermediği Bir Yetkiyi Kullanarak Bir Parti Üyesini Sicilden Silemez' CHP'den Yargıtay'a Kaftancıoğlu Yanıtı: 'Yargıtay Başsavcılığı Yasanın Vermediği Bir Yetkiyi Kullanarak Bir Parti Üyesini Sicilden Silemez'
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Harun Arslan, Bülent Öz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: Çan Belediye Başkan Vekilliği'ne CHP'li Arslan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement